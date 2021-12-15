«Спартак» уволил тренера, который вывел команду из группы Лиги Европы

Португальца заменит итальянец

Фото: Спорт Эксперсс

«Спартак» объявил через свой сайт об увольнении главного тренера Руи Витории.

Португалец проработал в команде полгода. За это время команда выиграла группу Лиги Европы, где соперниками были «Наполи» и «Лестер».

Однако руководству не понравились результаты в чемпионате России, где команда идет 9-й в таблице.

Португалец получил 2 миллиона евро компенсации за увольнение. Команду также покинули его помощники.

Ожидается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли.