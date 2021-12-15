Лига чемпионов. «Регле» — «Спарта». Видео трансляция
«Спартак» уволил тренера, который вывел команду из группы Лиги Европы
Португальца заменит итальянец
Фото: Спорт Эксперсс
«Спартак» объявил через свой сайт об увольнении главного тренера Руи Витории.
Португалец проработал в команде полгода. За это время команда выиграла группу Лиги Европы, где соперниками были «Наполи» и «Лестер».
Однако руководству не понравились результаты в чемпионате России, где команда идет 9-й в таблице.
Португалец получил 2 миллиона евро компенсации за увольнение. Команду также покинули его помощники.
Ожидается, что его сменит итальянец Паоло Ваноли.
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