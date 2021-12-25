Рыкун объяснил, почему «Шахтер» завоюет «золото», а «Днепр-1» – «бронзу»
Португальский скаут: «Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина! Это были замечательные 3,5 сезона»
Португалец перешел в ПАОК
Фото: ФК Шахтер
Известный скаут Жозе Боту через свой Facebook попрощался с «Шахтером», где провел 3,5 года.
«Спасибо, «Шахтер», спасибо, Украина! Это были замечательные 3,5 сезона. Желаю всего наилучшего клубу и стране. Вы навсегда останетесь в моем сердце.
Сейчас пришло время новых вызовов. Спасибо всем».
Боту перешел в греческий ПАОК.
Сообщалось, что «горняки» получили за португальца компенсацию.