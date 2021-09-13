Спасите котика! В Майами прервали матч, чтобы выручить упавшее с парапета животное

Четырехлапому смогли помочь, используя флаг США

фото - The Independent

Во время матча в США между командами Аппалачского университета и университета Майами на Hard Rock Stadium развернулась настоящая спасательная операция.

Кошка сорвалась с парапета верхней трибуны, но зацепилась когтями за баннер и провисела там некоторое время.

Ради спасения животного даже приостановили матч, а за ходом событий наблюдал весь стадион.

Находящиеся на нижнем ярусе болельщики растянули флаг США с помощью которого и смогли поймать пушистого самоубийцу и спасти ему жизнь.

FANS CATCH FALLING CAT AT MIAMI GAME. (via @Yiannithemvp)

pic.twitter.com/PuQPVFjkCu — House of Highlights (@HoHighlights) September 12, 2021

Обеспечение безопасности кошке вызвало бурную реакцию фанатов, и они даже хотели повторить сцену из мультфильма «Король Лев», подняв ее над собой. Но испуганное животное было не готово отдавать дань уважения известной картине, и расцарапав своих спасителей, убежало.

Как сообщает издание ESPN, служба безопасности стадиона поймали горе-прыгуна и доставили его в ветеринарную клинику.

Напомним, во время матча в Бразилии обвалилась крыша стадиона.