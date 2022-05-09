Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
«Спасите Мариуполь!». Фанаты загребского «Динамо» призвали не оставлять людей, которых мучают рашисты
Хорваты поддержали жителей разрушенного украинского города
Фото: ФК Динамо Загреб
Фанаты загребского «Динамо» во время матча с «Осиеком» (3:0) в рамках чемпионата Хорватии призвали спасти украинский город Мариуполь, который находится в блокаде.
Ранее вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко призвал давить на путина, чтобы освободить людей из Мариуполя.
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