«Спасите Мариуполь!». Фанаты загребского «Динамо» призвали не оставлять людей, которых мучают рашисты

Хорваты поддержали жителей разрушенного украинского города

Фото: ФК Динамо Загреб

Фанаты загребского «Динамо» во время матча с «Осиеком» (3:0) в рамках чемпионата Хорватии призвали спасти украинский город Мариуполь, который находится в блокаде.

Ранее вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко призвал давить на путина, чтобы освободить людей из Мариуполя.