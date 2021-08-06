«Специя» арендует Коваленко с правом выкупа

Полузащитник сменит клуб в Серии А

Виктор Коваленко / Фото: ФК Аталанта

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Специи», сообщил в Twitter журналист Николо Шира.

«Специя» арендует 25-летнего игрока с правом выкупа в конце сезона.

По итогам прошлого сезона Серии А «Специя» заняла 15-е место в турнирной таблице.



В прошедшем сезоне хавбек практически не получил игровой практики за бергамасков в официальных матчах. Он провел лишь три минуты в поединке Серии А.

Накануне Коваленко отличился забитым мячом после выхода на замену в контрольной встрече.