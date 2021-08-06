«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»
«Специя» арендует Коваленко с правом выкупа
Полузащитник сменит клуб в Серии А
6 августа 16:28
Виктор Коваленко / Фото: ФК Аталанта
Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Специи», сообщил в Twitter журналист Николо Шира.
«Специя» арендует 25-летнего игрока с правом выкупа в конце сезона.
По итогам прошлого сезона Серии А «Специя» заняла 15-е место в турнирной таблице.
В прошедшем сезоне хавбек практически не получил игровой практики за бергамасков в официальных матчах. Он провел лишь три минуты в поединке Серии А.
Накануне Коваленко отличился забитым мячом после выхода на замену в контрольной встрече.
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