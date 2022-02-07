«Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А
В 24-м туре итальянской Серии А «Специя» на выезде сыграла вничью с «Салернитаной».
Все основные события пришлись на первые полчаса матча. Верди дважды выводил хозяев вперед. Однако оба раза гости отыгрывались с пенальти. Отличились Манай и Верде.
Полузащитник Виктор Коваленко не принял участия в матче. В итальянских медиа в качестве причины называют мышечный дискомфорт.
«Специя» отстает от 14-го «Удинезе» в турнирной таблице. Но у конкурента есть игра в запасе. «Салернитана» осталась последней.
Серия А, 24 тур
«Салернитана» – «Специя» 2:2
Голы: Манай, 12 (пен.), Верде, 30 (пен.) – Верди, 3, 16
«Салернитана»: Сепе, Маццокки (Дьомбер, 82), Фасио, Дрэгушин, Раньери, Рибери (Микаэл, 76), Радованович, Кастанос (Перотти, 65), Кулибали, Верди (Бохинен, 65), Муссе (Джурич, 46).
«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Нгиамба, 68), Кивер, Реца, Маджоре, Джаси, Манай (Нзола, 76), Верде (Агудело, 68).Предупреждения: Муссе, Фасио, Радованович – Амьян, Кивер, Нгиамба
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