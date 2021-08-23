«Специя» без Коваленко пропустила дважды за 4 минуты и осталась без победы

Жоао Педро дублем отыграл преимущество гостей

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В рамках первого тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле принимал «Специю».

Гости начали агрессивно, усилиями Эмануэля Джасиоткрыв счет на 7 минуте встречи.

На 58 минуте «Специя» удвоила преимущество после гола Симоне Бастони.

После второго гола хозяева «проснулись» и форвард Жоао Педро за 4 минуты дублем отыграл отставание своей команды.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко не появился в составе «Специи» на поле, так как даже не попал в заявку на этот матч.

Серия А. 1 тур

«Кальяри» – «Специя» 2:2

Голы: Педро, 62, 66 (пен.) – Джаси, 7, Бастони, 58

«Кальяри»: Краньо, Годин (Чеппителли, 74), Валюкевич (Дзаппа, 63), Карбони (Ликояннис, 85), Далберт, Нандес, Стротман, Марин, Жоао Педро, Дейола (Перейро, 63), Паволетти (Симеоне, 84).

«Специя»: Зут, Амьян, Николау, Эрлич, Христов, Феррер (Виньяли, 85), Бастони, Маджоре, Колли, Джаси, Верде (Мраз, 69).

Предупреждения: Бастони (14), Николау (45), Джаси (66), Дзаппа (79), Стротман (81).