«Специя» Коваленко может назначить нового главного тренера

Команда идет 19-й в таблице Серии А

Марко Николич / Фото: ФК Локомотив

«Специя» может назначить нового главного тренера.

После 7 туров Серии А команда идет 19-й в таблице чемпионата. Такой расклад не устраивает руководство клуба, которое ищет пути для исправления ситуации.

Из клуба могут уволить главного тренера Тиаго Мотту. Под его руководством команда выиграла лишь раз и один раз сыграла вничью.

Назначить могут сербского тренера Марко Николича. Он только что был уволен из московского «Локомотива».

За «Специю» играет в аренде полузащитник Виктор Коваленко.