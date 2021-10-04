Коваленко вернулся в общую группу «Специи»
«Специя» Коваленко может назначить нового главного тренера
Команда идет 19-й в таблице Серии А
15:48
Марко Николич / Фото: ФК Локомотив
«Специя» может назначить нового главного тренера.
После 7 туров Серии А команда идет 19-й в таблице чемпионата. Такой расклад не устраивает руководство клуба, которое ищет пути для исправления ситуации.
Из клуба могут уволить главного тренера Тиаго Мотту. Под его руководством команда выиграла лишь раз и один раз сыграла вничью.
Назначить могут сербского тренера Марко Николича. Он только что был уволен из московского «Локомотива».
За «Специю» играет в аренде полузащитник Виктор Коваленко.
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