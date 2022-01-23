«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание

Украинец вышел на важный матч в стартовом составе

Фото - ФК Специя

В 23-м туре итальянской Серии А «Специя» на своем поле обыграла «Сампдорию».

Команды вели осторожную игру с минимумом моментов. В середине второго тайма одним из немногочисленных шансов воспользовался Верде. После удаления Экдаля, генуэзцы не нашли в себе сил отыграться.

Полузащитник Виктор Коваленко вышел на матч в стартовом составе. Украинец провел на поле 64 минуты.

«Специя» оторвалася от «Сампдории» в нижней части турнирной таблицы на три очка.

Серия А, 23 тур

«Специя» – «Сампдория» 1:0

Гол: Верде, 69

«Специя»: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Феррер, 74), Кивер, Реца, Коваленко (Агудело, 64), Верде (Антист, 86), Манай (Нзола, 74), Джаси.

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски, Маньяни, Феррари (Торрегросса, 90), Ауджелло (Мурру, 77), Экдаль, Ринкон, Кандрева, Торсбю (Роналду Виейра, 77), Габбьядини, Капуто.

Предупреждения: Эрлич, Верде – Торсбю, Экдаль, Ринкон

Экдаль