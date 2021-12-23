Коваленко не вышел на поле, и «Специя» на выезде сенсационно победила «Наполи», ни разу не пробив по воротам соперника
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Исход матча решил автогол
09:17
Фото: Napoli
«Специя» обыграла «Наполи» (1:0) в матче 19 тура Серии А.
За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но сумели выиграть. За все время ведения статистики такое случилось впервые, сообщает Opta.
Исход матча решил автогол в исполнении защитника хозяев Жуана Жезуса. При этом, «Наполи» 7 раз пробил в створ ворот соперника и не забил ни разу.
Виктор Коваленко участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных.
Комментарии 0