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«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот

Исход матча решил автогол
Футбол Серия А (Италия)
09:17
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Фото: Napoli

«Специя» обыграла «Наполи» (1:0) в матче 19 тура Серии А.

За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но сумели выиграть. За все время ведения статистики такое случилось впервые, сообщает Opta.

Исход матча решил автогол в исполнении защитника хозяев Жуана Жезуса. При этом, «Наполи» 7 раз пробил в створ ворот соперника и не забил ни разу.

Виктор Коваленко участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных.

Андрей Усмонов
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