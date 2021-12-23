«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот

Исход матча решил автогол

Фото: Napoli

«Специя» обыграла «Наполи» (1:0) в матче 19 тура Серии А.

За весь матч гости не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, но сумели выиграть. За все время ведения статистики такое случилось впервые, сообщает Opta.

Исход матча решил автогол в исполнении защитника хозяев Жуана Жезуса. При этом, «Наполи» 7 раз пробил в створ ворот соперника и не забил ни разу.

Виктор Коваленко участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных.