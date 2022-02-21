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«Специя» во второй раз подряд уступила 1:2 с Коваленко на скамейке

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Футбол Серия А (Италия)
21 февраля 23:59
«Специя» во второй раз подряд уступила 1:2 с Коваленко на скамейке
Фото - Специя

В 26-м туре итальянской Серии А «Специя» на выезде уступила «Болонье».

В первом тайме команды обменялись голами Маная и Арнаутовича. А в концовке матче австриец оформил дубль

Полузащитник Виктор Коваленко не принял участия во встрече. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Болонья» оторвалась от «Специи» на пять очков и вышла на 13-ю строчку в турнирной таблице. Команда Коваленко имеет равное количество пунктов с «Сампдорией» Владислава Супряги.

Серия А, 26 тур

«Болонья» – «Специя» 2:1

Голы: Арнаутович, 40, 84 – Манай, 11

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Бонифаци (Сумаоро, 64), Бинкс (Виньято, 71), Теате, Хики, Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Эбишер, 87), Барроу (Сансоне, 71).

«Специя»: Проведель, Феррер, Николау, Эрлич, Сала (Нгиамба, 80), Кивер, Реца (Бастони, 58), Маджоре (Агудело, 65), Джаси, Манай (Нзола, 80), Верде.

Предупреждения: Бинкс – Манай
Сергей Стаднюк
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Болонья Виктор Коваленко Специя

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