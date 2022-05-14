«Спеція» з Коваленко обіграла «Удінезе» та зберегла місце в Серії А

«Рома» не могла обіграти «Венецію», а «Емполі» «Салернітану»

Радість гравців та персоналу Спеції / Фото: Спеція

14 травня в рамках 37-го туру чемпіонату Італії відбулися чотири матчі, в одному з яких «Спеція» Віктора Коваленка забезпечила собі місце в Серії А на наступний сезон.

Чемпіонат Італії. 37-й тур.

«Емполі» – «Салернітана» 1:1

Голи: Кутроне, 31 – Бонаццолі, 76

«Емполі»: Вікаріо, Стоянович, Романьолі, Луперто, Парізі (Какаче, 77), Верре (Ла Мантія, 77), Бандінеллі (Хендерсон, 73), Журковські (Бенассі, 73), Аслані, Кутроне (Байрамі, 57), Піна

«Салернітана»: Сепе, Маццоккі (Перотті, 80), Фасіо, Радованович, Дьомбер, Обі (Дзортеа, 62), Кастанос (Бонаццолі, 53), Кулібалі (Руджері, 46), Едерсон, Верді (Кулібалі, 80),

Попередження: Хендерсон (74), Радованович (74), Едерсон (85), Байрамі (90).

«Верона» – «Торіно» 0:1

Гол: Брекало, 19

«Верона»: Монтіпо, Депаолі (Канчельєрі, 73), Чеккеріні (Онгла, 73), Гюнтер (Шутало, 46), Казале, Лазович (Фробта, 73), Тамез (Давидович, 86), Іліч, Капрарі, Сімеоне, Лазанья.

«Торіно»: Беріша, Айна, Родрігес, Іццо (Джиджі, 60), Зима, Войвода (Ансальді, 55), Прат, Брекало, Лукіч, Річчі (Втечі, 55), Белотті (Пеллегрі, 76).

Попередження: Гюнтер (28), Казале (29), Капрарі (43), Іццо (43), Прат (80).

«Удінезе» – «Спеція» 2:3

Голи: Моліна, 26, Марі, 90 – Верде, 35, Джасі, 45, Маджоре, 47

«Удінезе»: Сільвестрі, Моліна, Нюйтінк (Бенкович, 87), Марі, Перес, Удоджі (Соппі, 76), Перейра (Арслан, 76), Уолас, Макенго (Самарджич, 53), Пуссетто (Несторовські, 53), Деулоу.

«Спеція»: Проведель, Ам'ян, Ніколау, Ерліч, Ківер, Реца (Феррер, 31), Маджоре (Сальседо, 84), Агудело (Бертола, 67), Джасі (Коваленко, 84), Манай, Верде (Антист, 67).

Попередження: Нюйтінк (18), Джасі (19), Перейра (71), Ківер (80), Арслан (90).

«Рома» – «Венеція» 1:1

Голи: Шомуродов, 76 – Окереке, 1

«Рома»: Руй Патрісіу, Смоллінг, Кумбула (Ель-Шаараві, 46), Рожер, Спінаццола (Залевські, 46), Мейтленд-Найлз (Карсдорп, 46), Верету (Шомуродов, 60), Крістанте, Пеллегріні, Абрах Вольпато, 83).

«Венеція»: Мяєнпяа, Матею (Свобода, 65), Кальдара, Чеккароні, Ампаду, Хапс, Вакка (Фьорділіно, 28), Чрнігою (Ебуехі, 80), Кійїн, Араму (Перець, 65), Окереке (Юнсен, 8)

Попередження: Кіїн (18), Вакка (26), Спінаццола (39), Окереке (61), Пеллегріні (68), Ампаду (78), Перець (87).

Вилучення: Киїн (32).