Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»

Италия обыграла Австрию в непростом матче

Леонардо Спинаццола / фото - Twitter

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинацолла, который был признан лучшим игроком матча Италия – Австрия, прокомментировал победу своей команды. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Рад победе. Полагаю, сегодня мы были настоящей командой. Когда это было необходимо, мы все вместе оборонялись. По истечении 90 минут мы сказали друг другу о том, что нужно попросту улучшить точность последних передач, и наконец-то в дополнительное время дождались голов».

После победы над Австрией со счетом 2:1 команде Роберто Манчини нужно ждать результата сегодняшнего матча между Бельгией и Португалией, чтобы узнать, с кем им предстоит играть в 1/4 финала Евро-2020.

Уверенная игра Спинацоллы на этом чемпионате Европы не осталась без внимания. Лично Карло Анчелотти хочет видеть игрока в «Реале» и готов включить в сделку по трансферу форварда «сливочных» Борху Майораля, который провел прошлый сезон в аренде в «Роме».

Напомним, Италия обновила рекорд 1939 года.