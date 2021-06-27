Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»

Италия обыграла Австрию в непростом матче
Футбол Евро-2020
10:15
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Леонардо Спинаццола / фото - Twitter

Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинацолла, который был признан лучшим игроком матча Италия – Австрия, прокомментировал победу своей команды. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Рад победе. Полагаю, сегодня мы были настоящей командой. Когда это было необходимо, мы все вместе оборонялись.

По истечении 90 минут мы сказали друг другу о том, что нужно попросту улучшить точность последних передач, и наконец-то в дополнительное время дождались голов».

После победы над Австрией со счетом 2:1 команде Роберто Манчини нужно ждать результата сегодняшнего матча между Бельгией и Португалией, чтобы узнать, с кем им предстоит играть в 1/4 финала Евро-2020.

Уверенная игра Спинацоллы на этом чемпионате Европы не осталась без внимания. Лично Карло Анчелотти хочет видеть игрока в «Реале» и готов включить в сделку по трансферу форварда «сливочных» Борху Майораля, который провел прошлый сезон в аренде в «Роме».

Напомним, Италия обновила рекорд 1939 года


Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Австрия Роберто Манчини Карло Анчелотти Рома (Рим)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Футбол Евро-2020
10:30
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Футбол Евро-2020
09:20
Италия лишь в дополнительное время дожала Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Италия лишь в дополнительное время дожала Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
00:33
Евро 2020. Италией лишь в дополнительное время обыграла Австрию. Как это было
Евро 2020. Италией лишь в дополнительное время обыграла Австрию. Как это было
Футбол Евро-2020
00:15
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 21:12
Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины
Манчини выпустил Ачерби в обороне на матч против обидчика Украины
Футбол Серия А (Италия)
26 июня 21:12

Новости: Футбол

Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Евро-2020
10:30
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Евро-2020
10:25
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Евро-2020
10:15
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Сборная Украины
10:06
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Украинские легионеры
09:43
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Евро-2020
09:40
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
Украинские легионеры
09:21
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Евро-2020
09:20
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
Евро-2020
09:07
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45