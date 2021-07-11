Экс-форвард «Ювентуса»: «Матч на «Уэмбли» против Англии может стать преимуществом для Италии»
Спинаццола – о финале Англия – Италия: «Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу»
Защитник не поможет команде в решающей встрече
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Фото: AFP
Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признался, что переживает за команду больше, чем если бы смог сыграть в финале Евро-2020 против Англии. Слова игрока приводит Sky Sport Italia.
«Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу. Здесь напряжение даже выше.
После матча с Испанией мы с парнями два часа разговаривали по видеозвонку. Я благодарил их от всего сердца, их поддержка была невероятной.
Я знал, что они сыграют в финале в воскресенье. Не могу дождаться этого момента».
Спинаццола получил травму в матче 1/4 финала Евро против Бельгии. Он рискует пропустить один год.
Начало финала – в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Англия.
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