Спинаццола – о финале Англия – Италия: «Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу»

Защитник не поможет команде в решающей встрече

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Фото: AFP

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола признался, что переживает за команду больше, чем если бы смог сыграть в финале Евро-2020 против Англии. Слова игрока приводит Sky Sport Italia.

«Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу. Здесь напряжение даже выше. После матча с Испанией мы с парнями два часа разговаривали по видеозвонку. Я благодарил их от всего сердца, их поддержка была невероятной. Я знал, что они сыграют в финале в воскресенье. Не могу дождаться этого момента».

Спинаццола получил травму в матче 1/4 финала Евро против Бельгии. Он рискует пропустить один год.

Начало финала – в 22:00.

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