«Александрия» в матче со «Львовом» впервые в сезоне сыграла вничью
Спинелли: «Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так и играют»
Форвард проводит первый сезон в УПЛ
Фото: fco.com.ua
Нападающий «Александрии» Клаудио Спинелли сообщил, что подписал полноценный контракт с клубом.
«Я выбрал «Александрию», потому что мне нравятся новые вызовы – хотел попробовать свои силы в другой стране. К тому же, в «Александрии» много хороших игроков, чтобы бороться за высокие места в чемпионате Украины. Мне здесь все очень понравилось, поэтому я выбрал именно этот клуб».
Вы подписали полноценный договор аренды с «Александрией» или перешли на аренду?
«Да, я футболист «Александрии».
Какое впечатление на вас произвел чемпионат Украины? Он оправдал ожидания?
«Мне импонирует быстрый футбол. В чемпионате Украины именно так играют. Футбол здесь на высоте».
Сообщалось, что «Александрия» арендовала игрока у «Дженоа».
Он успел забить один мяч в УПЛ.
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