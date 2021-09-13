Мороз: «Черноморец» стал крепче, а результаты придут»
Сплав молодости и опыта. Хавбек «Черноморца» вошел в десятку самых возрастных игроков УПЛ
Погоду в одесском клубе делают не только юные футболисты
13 сентября 10:59
Сергей Кравченко / Фото - ФК Черноморец
В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» сыграл вничью с «Минаем» (2:2). Полузащитник одесситов Сергей Кравченко провел на поле все 90 минут.
Таким образом, опытный хавбек вошел в десятку самых возрастных игроков в истории чемпионата Украины. На момент проведения игры ему исполнилось 38 лет и 141 день.
Топ-10 самых возрастных игроков чемпионатов Украины
Напомним, прошедшим летом в «Черноморец» на правах аренды перебрался целый ряд молодых игроков «Динамо».