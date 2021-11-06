Спорный пенальти, две желтые за минуту, первое поражение за год. «Динамо» и «Ворскла» выдали самый драматичный матч нынешнего сезона УПЛ

Киевляне не проигрывали в чемпионате Украины 363 дня

Послесловие

Фото: пресс-служба Динамо

14-й тур УПЛ еще не завершен, но самый яркий и драматичный его матч уже, пожалуй, сыгран. В Киеве «Динамо» достаточно неожиданно проиграло «Ворскле» – 1:2.

Обзор матча «Динамо» – «Ворскла» (1:2)

«Динамо» почти дотянуло до года без поражений в рамках УПЛ. Последний раз киевляне уступали в чемпионате Украины 8-го ноября 2020-го года – «Шахтеру» (0:3) на «Олимпийском». С тех пор «Динамо» не проигрывало в 30-ти матчах подряд. На 31-м оступилось – против полтавчан. Если считать в днях, то киевляне не проигрывали 363 дня в рамках чемпионата Украины. Впечатляет.



«Динамо» нанесло по воротам «Ворсклы» 24 удара (9 из них пришлись в створ ворот соперника). Это самое большое количество ударов со стороны киевлян по воротам соперника в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Та и в целом, «Динамо» было сверхатакующим в этом матче: провело целых 140 атак, 103 из которых были опасными. Это около 73%. По владению мячом «Динамо» также солидно опередило «Ворсклу»: 71% на 29% в пользу киевлян.

В целом, «Ворскла» не была похожей сама не себя в этом матче, несмотря на общий счет. Полтавчане хоть и победили, но совершенно отошли от агрессивного в атаке стиля игры, который присущ полтавской команде в этом сезоне. Даже против «Шахтера» полтавчане до удаления играли очень активно, навязывали свой футбол и не садились в оборону столь глубоко. Против «Динамо» же «Ворскла» почему-то начала обороняться большими силами с первых минут, что немного удивило. Это была классическая победа середняка/аутсайдера УПЛ над грандом: когда большинство времени фаворит контролирует мяч, имеет уйму моментов, а заведомый аутсайдер стоит у ворот и отбивается, а затем забивает во многом благодаря везению или стечению обстоятельств.

Без везения у «Ворсклы» сегодня ничего не вышло бы. Но здесь также есть вопрос к реализации киевлян. Вратарь «Ворсклы» Ризнык спасал свою команду несколько раз, но нельзя сказать, что он провел выдающийся по количеству сэйвов матч. Проблема «Динамо» была в том, что игроки зачастую банально не попадала по воротам. А позиции были достаточно убойные. Это подтвердил и главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов, а также признал, что счет не совсем отображал картины на поле:

«Понятно, что тяжело против «Динамо» играть. Прекрасно понимаем, у них заявка на 30 человек. Сегодня играли 11 на 11, и где-то нам повезло. Победа такая – выиграли, но как бы не по игре. Ребята – молодцы, выдержали. Обыграть «Динамо», поверьте, очень тяжело».

Подтвердил тезис о везении и один из лидеров «Ворсклы» Игорь Пердута:

«Очень высокий класс у футболистов «Динамо», в первом тайме они могли забить нам пару мячей – повезло. Одним моментом мы воспользовались».

«Динамо», несмотря на огромное количество моментов, смогло затолкать мяч в ворота «Ворсклы» лишь в компенсированное время. Это сделал вышедший на замену Витиньо, бразилец совершенно не радовался. Это, кстати, первый гол для вингера в футболке «Динамо».

Один из ключевых моментов матча – очень спорный пенальти, назначенный на 73-й минуте. Со стороны все выглядело как обычная борьба. Но через несколько минут арбитр сам пошел смотреть видеоповтор, а затем указал на точку. Даже после нескольких просмотров эпизода сложно увидеть в действиях Сидорчука нарушение, больше похоже на обычное столкновение. Судья видимо посчитал, что капитан «Динамо» преднамеренно врезался в игрока «Ворсклы», но куда он мог физически деться в этом эпизоде? Судите сами.

Луческу остался недоволен арбитражом:

«Они выиграли, они сыграли лучше. Какие комментарии могут быть? Большое желание было у соперника, всеми возможными способами... Большая помощь от судьи была».

Было в этом матче и молниеносное удаление. Нападающий «Ворсклы» Даниил Кравчук пробыл на поле всего 13 минут, вышел на замену на 68-й. Свои желтые карточки он получил на 79-й и 80-й. Обе – за грубое нарушение правил. Отправил себя отдыхать несколькими касаниями к ногам игроков «Динамо».

Видео с 12:33

И напоследок, после гола Витиньо «Динамо» имело еще полторы минуты для того, чтобы попытаться сравнять счет. В эти полторы минуты в штрафную «Ворсклы» героически пошел Георгий Бущан. Тем не менее, героической концовки для «Динамо» не вышло.

После этого поражения у «Динамо» осталось 35 очков, у догоняющего «Шахтера» – 32 балла. Теперь киевляне еще больше закрутили интригу в борьбе за чемпионство, ведь «Шахтеру» достаточно победить «Колос», и команда Де Дзерби сравняется с подопечными Луческу.

Турнирная таблица УПЛ.