Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Спортдир «Барселоны»: «Очевидно, что Дембеле не хочет оставаться. Он должен покинуть клуб до 31 января»

Стороны не смогли прийти к соглашению
Футбол Примерa (Испания)
11:04
Спортдир «Барселоны»: «Очевидно, что Дембеле не хочет оставаться. Он должен покинуть клуб до 31 января»
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал клубной пресс-службе о ситуации Усмана Дембеле:

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все это время «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его представителями.

20 января – до окончания срока, когда он мог принять контракт, остается одиннадцать дней. Нам очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Нам нужны игроки, преданные клубу, и мы сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее. Также мы довели это до сведения его агентов. Надеемся, что трансфер состоится до 31 января».

Ранее сообщалось, что французский вингер потребовал у каталонского клуба 200 миллионов евро за пять лет контракта, так как считает себя игроком мирового уровня.

Текущее соглашение 24-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом.

Дембеле не был включен в заявку команды на кубковую игру с «Атлетиком». «Барселона» проиграла встречу и покинула турнир.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:22
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
12:11
Хави – о вылете из Кубка Испании: «У нас остались Ла Лига и Лига Европы»
Хави – о вылете из Кубка Испании: «У нас остались Ла Лига и Лига Европы»
Футбол Примерa (Испания)
08:44
«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании
«Атлетик» в экстра-таймах выбил «Барселону» из Кубка Испании
Футбол Примерa (Испания)
07:26
Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Кубок Испании. «Атлетик» переиграл «Барселону». Как это было
Футбол Примерa (Испания)
01:07
Только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок
Только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок
Футбол Примерa (Испания)
19 января 11:50

Новости: Футбол

Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Лига 1 (Франция)
13:39
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:33
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
Премьер-Лига (Англия)
13:22
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Премьер-Лига (Англия)
13:08
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Украинская Премьер-лига
12:45
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Лига чемпионов UEFA
12:44
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Украинская Премьер-лига
12:24
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
В Европе
12:22
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Капитан «Атлетика» повторил достижение Роналду в матчах с «Барселоной»
Примерa (Испания)
12:11
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:40
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45