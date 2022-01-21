Спортдир «Барселоны»: «Очевидно, что Дембеле не хочет оставаться. Он должен покинуть клуб до 31 января»

Стороны не смогли прийти к соглашению

Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал клубной пресс-службе о ситуации Усмана Дембеле:

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все это время «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его представителями. 20 января – до окончания срока, когда он мог принять контракт, остается одиннадцать дней. Нам очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Нам нужны игроки, преданные клубу, и мы сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее. Также мы довели это до сведения его агентов. Надеемся, что трансфер состоится до 31 января».

Ранее сообщалось, что французский вингер потребовал у каталонского клуба 200 миллионов евро за пять лет контракта, так как считает себя игроком мирового уровня.

Текущее соглашение 24-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом.

Дембеле не был включен в заявку команды на кубковую игру с «Атлетиком». «Барселона» проиграла встречу и покинула турнир.