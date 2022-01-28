«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
Спортдир клуба Первой лиги заявил о намерении побороться за выход в УПЛ
Руководитель команды из Тернополя рассказал об амбициозных планах
08:39
Сергей Задорожный / Фото - Нива Тернополь
Спортивный директор тернопольской «Нивы» Сергей Задорожный в эфире Футбол NEWS озвучил планы команды на вторую часть сезона.
Мы сейчас находимся на пятом мест в турнирной таблице. Сделаем все, чтобы составить конкуренцию первой четверке команд. У нас сейчас шесть новичков на просмотре. Их будет еще больше.
К сожалению, у нас сейчас не лучшие условия для тренировок, так как выпал снег. Хочется новичков посмотреть на поле. Нам нужны скоростные выносливые футболисты с высоким уровнем игрового интеллекта.
Лидер же Первой лиги «Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей с польской «Вартой» (0:0).
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