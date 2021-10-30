Спортдир ПСЖ прокомментировал слухи о любви Неймара к вечеринкам

Бразильца считают огромным тусовщиком

Неймар / фото - Marca

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал для RMC Sport критику в адрес одного из лидеров команды – Неймара:

«Общественность говорит, что футболисты устраивают вечеринки, но это ложь. Мы общаемся с игроками, поэтому в курсе ситуации. Критика в адрес Неймара мне не понятна. Он опытный игрок, который может многое дать ПСЖ. Если бы Неймар посещал вечеринки, он бы не бегал так весь матч».

Неймара считают огромным любителем вечеринок и бразильских карнавалов. К тому же, в сети ходят теории о том, что каждый год в марте форвард симулирует разные повреждения, чтобы посетить день рождение своей сестры и праздник в Бразилии.

В текущем сезоне вингер провел 10 матчей, в которых отметился тремя голами.

Ранее Неймар рассказал, кого считает своим главным критиком.