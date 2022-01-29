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«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»

Форвард воспринимается как вариант для усиления испанского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
14:39
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес попал в сферу интересов хихонского «Спортинга», информирует El Comercio.

В сезоне-21/22 венесуэлец отыграл 4 матча. В них он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

В составе «красно-белых» также выступают два украинца. Правый защитник Богдан Милованов и левый оборонец Василий Кравец.

Ранее сообщалось, что форвард не отправился на сбор со столичной командой ради сборной, но в матче Венесуэлы с Боливией на поле не появился.
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Теги

Динамо Киев Эрик Рамирес Спортинг (Хихон)

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