Турецкий клуб поберется с французским за защитника «Динамо»
«Спортинг» из Хихона заинтересовал игрок «Динамо»
Форвард воспринимается как вариант для усиления испанского клуба
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес попал в сферу интересов хихонского «Спортинга», информирует El Comercio.
В сезоне-21/22 венесуэлец отыграл 4 матча. В них он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
В составе «красно-белых» также выступают два украинца. Правый защитник Богдан Милованов и левый оборонец Василий Кравец.Ранее сообщалось, что форвард не отправился на сбор со столичной командой ради сборной, но в матче Венесуэлы с Боливией на поле не появился.
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