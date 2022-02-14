Игроки и тренеры «Порту» и «Спортинга» подрались в конце матча
«Спортинг» обсуждает с «Динамо» перенос игры из Украины
Португальцам рекомендовали не посещать страну
14 февраля 20:30
Фото: ФК Динамо
«Спортинг» и «Динамо» ведут переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA в другую страну.
Это связанно с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.
При этом, португальцы готовы к тому, что игра пройдет в Киеве, но тогда будут рассматривать другие варианты, как добраться на матч.
Встреча запланирована 1 или 2 марта.
Ранее о ситуации внутри клуба рассказал президент «Динамо» Игорь Суркис.
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