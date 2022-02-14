«Спортинг» обсуждает с «Динамо» перенос игры из Украины

Португальцам рекомендовали не посещать страну

Фото: ФК Динамо

«Спортинг» и «Динамо» ведут переговоры о переносе матча Юношеской лиги UEFA в другую страну.

Это связанно с напряженной политической обстановкой и возможным полноценным военным вторжением России на территорию Украины. Правительство Португалии сейчас не рекомендует своим гражданам посещать Украину.

При этом, португальцы готовы к тому, что игра пройдет в Киеве, но тогда будут рассматривать другие варианты, как добраться на матч.

Встреча запланирована 1 или 2 марта.

Ранее о ситуации внутри клуба рассказал президент «Динамо» Игорь Суркис.