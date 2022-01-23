Капитан «Бенфики»: «Победа над «Динамо» – лучшая реакция на дерби со «Спортингом»
«Спортинг» уступил «Браге» и не сумел оторваться от «Бенфики» Яремчука
«Орлы» подобрались на расстояние одной победы
04:24
Фото - Брага
В 19-м туре португальской Примейры «Брага» в гостях переиграла «Спортинг».
Первый тайм остался за действующим чемпионом. В середине 45-минутки счет открыл Гонсалвеш.
Однако после перерыва Галену реализовал пенальти. А на седьмой компенсированной минуте Горби вырвал для своей команды победу.
«Бенфика» сократила отставание от «Спортинга» в турнирной таблице до трех очков. «Порту» лидирует в чемпионате с отрывом в те же три пункта, имея матч в запасе.
Чемпионат Португалии, 19 тур
«Спортинг» – «Брага» 1:2Голы: Гонсалвеш, 24 – Галену, 52, Горби, 90+7
Комментарии 0