«Спортинг» уступил «Браге» и не сумел оторваться от «Бенфики» Яремчука

«Орлы» подобрались на расстояние одной победы

Фото - Брага

В 19-м туре португальской Примейры «Брага» в гостях переиграла «Спортинг».

Первый тайм остался за действующим чемпионом. В середине 45-минутки счет открыл Гонсалвеш.

Однако после перерыва Галену реализовал пенальти. А на седьмой компенсированной минуте Горби вырвал для своей команды победу.

«Бенфика» сократила отставание от «Спортинга» в турнирной таблице до трех очков. «Порту» лидирует в чемпионате с отрывом в те же три пункта, имея матч в запасе.

Чемпионат Португалии, 19 тур

«Спортинг» – «Брага» 1:2

Гонсалвеш, 24 – Галену, 52, Горби, 90+7