Ребров: «Моя зарплата была низкой»
Спортивный директор «Аль-Айна»: «Ребров обладает менталитетом победителя»
Руководитель клуба из ОАЭ надеется, что украинский специалист сделает болельщиков счастливыми
09:48
Дэвид Платт / Фото - Аль-Айн
Спортивный директор «Аль-Айна» Дэвид Платт высказался по поводу назначения Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Слова члена руководства клуба приводит официальный сайт «Аль-Айна».
После длительных поисков нового наставника мы очень рады прибытию Сергея в «Аль-Айн». Как футболист, он получил огромный опыт на мировом уровне. Со стартом карьеры тренера Ребров доказал, что обладает менталитетом победителя и как специалист.
Он выиграл множество турниров в разных странах за время своей тренерской карьеры. У него есть ДНК, необходимое для работы в нашем клубе.
Его опыт, знания и амбиции будут способствовать развитию команды и помогут нам внести нужные изменения, чтобы вернуть команду на те позиции, на которых она должна быть. Мы надеемся, что Ребров сыграет огромную роль в истории клуба и сделает болельщиков команды счастливыми.
Ранее Ребров оценил перспективы возглавить сборную Украины.