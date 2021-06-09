Спортивный директор «Аль-Айна»: «Ребров обладает менталитетом победителя»

Дэвид Платт / Фото - Аль-Айн

Спортивный директор «Аль-Айна» Дэвид Платт высказался по поводу назначения Сергея Реброва на пост главного тренера команды. Слова члена руководства клуба приводит официальный сайт «Аль-Айна».

Он выиграл множество турниров в разных странах за время своей тренерской карьеры. У него есть ДНК, необходимое для работы в нашем клубе.

Его опыт, знания и амбиции будут способствовать развитию команды и помогут нам внести нужные изменения, чтобы вернуть команду на те позиции, на которых она должна быть. Мы надеемся, что Ребров сыграет огромную роль в истории клуба и сделает болельщиков команды счастливыми.