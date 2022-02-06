Спортивный директор «Аякса» прокомментировал продажу Нереса в «Шахтер» по сумме значительно ниже рыночной

Марк Овермарс не считает, что клуб от этого много потерял

Давид Нерес / фото - Getty Images

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о продаже Давида Нереса в донецкий «Шахтер», а также ответил фанатам, которые обвиняли руководство, что они продешевили с трансфером. Цитирует функционера портал VI.

«Мы всегда ставили спортивные результаты превыше всего, потому сумели задержать Нереса у себя. Но Антони обошел Давида очень быстро. К счастью, они оба поладили и хорошо меняли друг друга. В этом духе мы и продолжали. Но пора отпустить Нереса. Он добавлял мастерства нашей команде. Вспомните его голы «Реалу», «Ювентусу» и другие важные мячи. Если получили за него меньше, чем могли бы раньше, пусть так и будет».

Отметим, что трансфер вингера обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро, плюс бонусы. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Напомним, «Шахтер» отказал «Базелю» в аренде Сикана.