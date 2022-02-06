Это было уникальная возможность». Защитник «Аякса» расстроен срывом трансфера в «Барселону»
Спортивный директор «Аякса» прокомментировал продажу Нереса в «Шахтер» по сумме значительно ниже рыночной
Марк Овермарс не считает, что клуб от этого много потерял
Давид Нерес / фото - Getty Images
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о продаже Давида Нереса в донецкий «Шахтер», а также ответил фанатам, которые обвиняли руководство, что они продешевили с трансфером. Цитирует функционера портал VI.
«Мы всегда ставили спортивные результаты превыше всего, потому сумели задержать Нереса у себя. Но Антони обошел Давида очень быстро. К счастью, они оба поладили и хорошо меняли друг друга. В этом духе мы и продолжали.
Но пора отпустить Нереса. Он добавлял мастерства нашей команде. Вспомните его голы «Реалу», «Ювентусу» и другие важные мячи. Если получили за него меньше, чем могли бы раньше, пусть так и будет».
Отметим, что трансфер вингера обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро, плюс бонусы. Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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