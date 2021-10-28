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Спортивный директор «Баварии»: «Мы не можем объяснить коллективное помутнение, которое с нами случилось»
Мюнхенская команда разгромно уступила гладбахской «Боруссии» в Кубке Германии
11:18
Хасан Салихамиджич / Фото: Twitter
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал разгромное поражение мюнхенского клуба от гладбахской «Боруссии» (0:5) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Его слова приводит Bild.
«Это было шокирующе. Нас просто не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку.
Коллективное помутнение, которое мы не можем объяснить».
Напомним, «Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года.
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