Когда уже объявят переход в «Барселону»? Депай заявил об уходе из «Лиона»
Спортивный директор «Лиона» прокомментировал уход Депая из команды
Жуниньо Пернамбукано не считает форварда топ игроком
09:52
Мемфис Депай / фото - BeSoccer
Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано прокомментировал уход из команды форварда Мемфиса Депая, назвав основную причину такого решения игрока. Цитирует функционера пресс-служба клуба.
«Депай просто хотел создать команду для себя. Это не критика, у меня были хорошие отношения с ним. Но с другой стороны, вся команда должна была вращаться вокруг него, а это очень сложно. Все должны чувствовать, что работают одинаково.
В мире всего 4 игрока, ради которых нужно делать все возможное: Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе. Если у вас есть один из них, то команда может вращаться вокруг них. Прошу прощения, конечно, Депай хорош, но он не на их уровне. Думаю, ему нужно работать усерднее без мяча».
Напомним, следующим клубом Депая может стать «Барселона».
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