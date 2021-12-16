«Львов» ушел от поражения от «Ворсклы»
Спортивный директор «Львова»: «Мы уже побеждали «Шахтер». Шансы повторить это у нас есть»
Команды сыграют в 1/4 финала Кубка Украины
Фото: ФК Шахтер
Спортивный директор «Львова» Максим Стефанский поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины.
«Дулуб и два наших вице-президента тоже сразу говорили, что «Шахтер» будет. Мы уже их побеждали, поэтому, думаю, шансы есть. Если хотим выиграть Кубок – их все равно надо когда-то победить. Лучше раньше, чем потом.
Могли попасть на «Динамо», «Зарю» или «Ворсклу». На «Александрию» не могли, они были с нами в одной корзине. Конечно, если не шутить – это для нас один из самых серьезных соперников. Задача у нас есть, тоже хотим выиграть Кубок».
Последний матч между командами завершился победой «Шахтера» (6:1).
Игра Кубка Украины пройдет в начале марта.
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