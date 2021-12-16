Спортивный директор «Львова»: «Мы уже побеждали «Шахтер». Шансы повторить это у нас есть»

Фото: ФК Шахтер

Спортивный директор «Львова» Максим Стефанский поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины.

Могли попасть на «Динамо», «Зарю» или «Ворсклу». На «Александрию» не могли, они были с нами в одной корзине. Конечно, если не шутить – это для нас один из самых серьезных соперников. Задача у нас есть, тоже хотим выиграть Кубок».