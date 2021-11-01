Защитник «Ромы»: «Мы возмущены судейством в матче с «Миланом»
Спортивный директор «Милана»: «Пиоли – ключевой игрок в возрождении клуба»
Паоло Мальдини – о беспроигрышной серии «россонери»
11:52
Паоло Мальдини / фото - Eurosport
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини в интервью порталу DAZN отметил значение главного тренера Стефано Пиоли в развитии клуба.
«Мы все знаем, как важен Ибрагимович на поле и за его пределами. Но Пиоли – ключевой человек в нашем возрождении».
В предыдущем матче Серии А «Милан» победил «Рому» (2:1).
Напомним, Пиоли подвел итоги матча с «Ромой».
Комментарии 0