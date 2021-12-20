Спортивный директор ПСЖ: «Если вы обсуждаете Месси, то ничего не понимаете в футболе»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о форварде команды Лионеле Месси. Его слова приводит Goal.

Если вы посмотрите на статистику Месси, в первые шесть месяцев он был невероятен. Он и Килиан Мбаппе участвовали почти в каждой атаке клуба. Мы не подписывали Месси, чтобы он устраивал шоу в каждом матче, но с ним мы более конкурентоспособны. Он может сыграть решающую роль в каждом матче».