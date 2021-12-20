Молодой воспитанник «Барселоны» превзошел достижение Месси
Спортивный директор ПСЖ: «Если вы обсуждаете Месси, то ничего не понимаете в футболе»
Леонардо считает, что талант аргентинца – неоспорим
14:27
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о форварде команды Лионеле Месси. Его слова приводит Goal.
«Талант Лионеля для меня неоспорим. Если вы начинаете обсуждать Месси, значит, ничего не понимаете в футболе. Мы в нем не сомневаемся.
Если вы посмотрите на статистику Месси, в первые шесть месяцев он был невероятен. Он и Килиан Мбаппе участвовали почти в каждой атаке клуба. Мы не подписывали Месси, чтобы он устраивал шоу в каждом матче, но с ним мы более конкурентоспособны. Он может сыграть решающую роль в каждом матче».
Ранее Месси сообщил, что переезд в Париж дался ему нелегко.
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