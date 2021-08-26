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Спортивный директор ПСЖ: «Мбаппе хочет перейти в «Реал»

Парижане хотят выручить за француза хорошие деньги
Футбол Лига 1 (Франция)
08:37
Спортивный директор ПСЖ: «Мбаппе хочет перейти в «Реал»
Килиан Мбаппе / фото - France24

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал для L`Equipe ситуацию с возможным уходом форварда Килиана Мбаппе:

«Мбаппе хочет перейти в «Реал Мадрид», и мы не будем его удерживать. Мы отклонили первое предложение «Мадрида» по трансферу, но если наши условия будут выполнены - мы посмотрим.

Мы сделали 2 больших предложения Килиану по продлению контракта. Мы хотим доказать ему, что он является центром нашего проекта. Но он не НАД нашим проектом. Этим летом мы создали мечту, и мы не дадим её никому разрушить.

Килиан всегда обещал нам, что не уйдёт бесплатно.

Предложение «Мадрида» очень далеко от того, чего мы ждём. Да, они предложили около 160 млн евро. Это меньше, чем мы заплатили за него в 2017 году.

У «Реала» обычная стратегия — они получают отказ, а потом говорят: «Мы перепробовали всё, подождите ещё год». «Реал» ведёт себя так уже два года. Поведение «Реала» неуважительно, неприемлемо и незаконно. Предложение, которое мадридцы делают за год до окончания контракта Килиана и за семь дней до закрытия трансферного окна, далеко от стоимости Мбаппе. Этого предложения недостаточно».

Ранее брат президента ПСЖ поставил «Реалу» ультиматум– или заплатить за Мбаппе требуемую сумму, или «заканчивать сезон с гольфистом».

Напомним, ПСЖ обсудил с агентом возможную покупку Роберта Левандовски.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе

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