Спортивный директор ПСЖ: «Мбаппе хочет перейти в «Реал»

Килиан Мбаппе / фото - France24

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал для L`Equipe ситуацию с возможным уходом форварда Килиана Мбаппе:

Мы сделали 2 больших предложения Килиану по продлению контракта. Мы хотим доказать ему, что он является центром нашего проекта. Но он не НАД нашим проектом. Этим летом мы создали мечту, и мы не дадим её никому разрушить.

Килиан всегда обещал нам, что не уйдёт бесплатно.

Предложение «Мадрида» очень далеко от того, чего мы ждём. Да, они предложили около 160 млн евро. Это меньше, чем мы заплатили за него в 2017 году.

У «Реала» обычная стратегия — они получают отказ, а потом говорят: «Мы перепробовали всё, подождите ещё год». «Реал» ведёт себя так уже два года. Поведение «Реала» неуважительно, неприемлемо и незаконно. Предложение, которое мадридцы делают за год до окончания контракта Килиана и за семь дней до закрытия трансферного окна, далеко от стоимости Мбаппе. Этого предложения недостаточно».