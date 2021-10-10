Спортивный директор ПСЖ: «Реал» заслуживает санкций, потому что постоянно говорит о Мбаппе. А он наш игрок»
Спортивный директор ПСЖ: «Мы тратим на трансферы меньше, чем другие клубы»
Леонардо заявил, что стереотип о том, что парижане – денежный мешок, является ложным
10 октября 14:20
Леонардо / Фото: Twitter
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал траты клуба на трансферы. Его слова приводит Marca.
«Многие говорят о цифрах, связанных с трансферами ПСЖ, но я хочу сказать, что наша команда инвестирует не больше средств, чем другие клубы. В мировом футболе можно увидеть и большие суммы.
Все наши новобранцы в это летнее трансферное окно являлись свободными агентами. Зарплаты этих футболистов были очень высокими еще до прихода в наш клуб. Единственное, что мы заплатили за Хакими, потому что давно хотели его видеть в команде. А потом появился Нуно Мендеш. Это потрясающий талант!».
Ране Леонардо заявил, что «Реал» заслуживает санкций из-за разговоров о Килиане Мбаппе.
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