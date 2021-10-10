Спортивный директор ПСЖ: «Мы тратим на трансферы меньше, чем другие клубы»

Леонардо / Фото: Twitter

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал траты клуба на трансферы. Его слова приводит Marca.

Все наши новобранцы в это летнее трансферное окно являлись свободными агентами. Зарплаты этих футболистов были очень высокими еще до прихода в наш клуб. Единственное, что мы заплатили за Хакими, потому что давно хотели его видеть в команде. А потом появился Нуно Мендеш. Это потрясающий талант!».