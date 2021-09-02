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Спортивный директор «Ренна»: «Наш игрок присоединился к самому большому клубу мира»
Камавинга перебрался в «Реал»
2 сентября 10:58
Эдуардо Камавинга / Фото: Sky Sports
Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис прокомментировал трансфер полузащитника Эдуардо Камавинга в «Реал». Его слова приводит Marca.
«Для него это фантастический переход, он его заслужил. Он присоединился к самому большому клубу мира.
Думаю, что в «Реале» у него будут все условия для того, чтобы стать великим футболистом.
Для нас же сделка с «Реалом» очень удачная. Есть множество бонусов, зависящих от различных показателей, включая проведенные Эдуардо матчи и успехи клуба. Также есть небольшой процент от последующей продажи».
Напомним, Камавинга отказался продлевать контракт с «Ренном», но французский клуб все равно получил за игрока солидные деньги.
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