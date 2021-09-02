Спортивный директор «Ренна»: «Наш игрок присоединился к самому большому клубу мира»

Эдуардо Камавинга / Фото: Sky Sports

Спортивный директор «Ренна» Флориан Морис прокомментировал трансфер полузащитника Эдуардо Камавинга в «Реал». Его слова приводит Marca.

Думаю, что в «Реале» у него будут все условия для того, чтобы стать великим футболистом.

Для нас же сделка с «Реалом» очень удачная. Есть множество бонусов, зависящих от различных показателей, включая проведенные Эдуардо матчи и успехи клуба. Также есть небольшой процент от последующей продажи».