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Спортивный директор «Ювентуса»: «Кин – не замена Роналду. Это лишь один из элементов по построению другой команды»
Туринский клуб лишился своего лидера
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал уход из команды Криштиану Роналду и подписание Мойзе Кина. Его слова приводит Tuttosport.
«Когда Роналду сказал, что хочет уйти, мы сразу подумали лишь об одном. Не о том, что Роналду уходит, а значит, его надо заменить.
А о том, что Роналду уходит, а значит, нам надо подумать о будущем.
Так что Кин – это не замена Роналду. Это лишь один из элементов плана по построению другой команды – но продолжающей побеждать».
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