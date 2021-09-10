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Спортивный директор «Ювентуса»: «Кин – не замена Роналду. Это лишь один из элементов по построению другой команды»

Туринский клуб лишился своего лидера
Футбол В Европе
08:58
Спортивный директор «Ювентуса»: «Кин – не замена Роналду. Это лишь один из элементов по построению другой команды»
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал уход из команды Криштиану Роналду и подписание Мойзе Кина. Его слова приводит Tuttosport.

«Когда Роналду сказал, что хочет уйти, мы сразу подумали лишь об одном. Не о том, что Роналду уходит, а значит, его надо заменить.

А о том, что Роналду уходит, а значит, нам надо подумать о будущем.

Так что Кин – это не замена Роналду. Это лишь один из элементов плана по построению другой команды – но продолжающей побеждать».


Ранее Роналду назвал лучшего игрока всех времен.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Юнайтед

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