Спортивный директор «Ювентуса» прокомментировал свой уход из клуба спустя 11 лет работы

Паратичи больше не будет работать в туринском клубе

Фабио Паратичи / Фото: Twitter

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался об уходе со своей должности. Его слова приводит пресс-служба туринского клуба.

«Это были великолепные годы, наполненные прогрессом и эмоциями. «Ювентус» дал мне возможность заниматься своей работе в полной свободе и без каких-либо условий, в полном соответствии с моей ролью. В связи с этим хотел бы поблагодарить клуб, моих коллег, сотрудников, футболистов, тренеров, владельцев и в частности президента Андреа Аньелли. Заканчивается важная глава в моей жизни. Жду новых вызовов».

Напомним, в завершившемся сезоне Серии А «Ювентус» занял 4-е место.