Спортивный юрист, считает что Калитвинцев может пойти по пути Матузалема

Илья Скоропашкин / Фото - Dynamo.kiev.ua

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, в каком случае санкции за расторжение контракта с «Десной» из-за невыплаты зарплаты могут грозить самому Владиславу Калитвинцеву.

При этом, сумма долга должна быть значительной (не менее 2-х месяцев), а футболист должен уведомить клуб и предоставить не менее 15 дней на выплату. Если в течение этого срока клуб не урегулировал вопрос с выплатой, контракт может быть досрочно расторгнут.

В то же время, если футболист расторгает контракт без достаточных оснований, к нему могут применяться дисциплинарные и финансовые санкции. Все помнят прецедентное дело Матузалема, когда игрок был присужден к выплате огромной суммы (около 12 миллионов евро) за досрочное расторжение контракта с «Шахтером».

Рассматривая такие споры, органы футбольного правосудия принимают во внимание все детали: системность выплат зарплаты, размер суммы долга на момент расторжения, соблюдение срока предварительного уведомления, реакция клуба на уведомление и т.п. Нарушение нормальных взаимоотношений и утрата доверия между сторонами также учитываются.