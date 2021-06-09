Борис Колесников спустя 20 лет покинул пост вице-президента «Шахтера»

Борис Колесников / фото - УХЛ

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников объявил об уходе со своего поста. На официальном сайте донецкого клуба он обратился к болельщиками и попрощался с родной командой:

Сегодня в связи с началом моей работы в партии «Украина – наш дом» я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента «Шахтера». Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью «Шахтера» на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в «Шахтер», за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом «Шахтера» и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион «Шахтер», чтобы поболеть за любимую команду.

Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть «Шахтер» с победного пути!».