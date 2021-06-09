Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Борис Колесников спустя 20 лет покинул пост вице-президента «Шахтера»

Один из руководителей донецкого клуба попрощался с болельщиками
Футбол Украинская Премьер-лига
12:45
Борис Колесников спустя 20 лет покинул пост вице-президента «Шахтера»
Борис Колесников / фото - УХЛ

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников объявил об уходе со своего поста. На официальном сайте донецкого клуба он обратился к болельщиками и попрощался с родной командой:

«Больше 20 лет я провел с «Шахтером» в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную «Донбасс Арену», но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: «Шахтер» сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев.

Сегодня в связи с началом моей работы в партии «Украина – наш дом» я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента «Шахтера». Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики.

Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью «Шахтера» на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в «Шахтер», за искреннюю любовь и неоценимую поддержку.

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом «Шахтера» и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион «Шахтер», чтобы поболеть за любимую команду.

Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть «Шахтер» с победного пути!».

Колесников занимал свою должность с 1998 года. Также с 2002 года он возглавлял Федерацию футбола Донецкой области.

Также, с 2010 года Борис Колесников являлся собственником хоккейного клуба «Донбасс».

Напомним, «Шахтер» подписал бразильского полузащитника из «Бенфики».

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Борис Колесников Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию
Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию
Футбол Украинская Премьер-лига
13:03
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»
Хоккей УХЛ
12:33
Агент Педриньо не подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Шахтером»
Агент Педриньо не подтвердил, что его клиент подписал контракт с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:43
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
Мнение
Борис Колесников: «Хоккей точно не умрет»
Хоккей УХЛ
10:15
Агент форварда «Аякса» подтвердил переговоры с «Шахтером»
Агент форварда «Аякса» подтвердил переговоры с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:02
Источник: Педриньо подписал контракт с «Шахтером» и вскоре прибудет в Киев
Источник: Педриньо подписал контракт с «Шахтером» и вскоре прибудет в Киев
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июня 21:41

Новости: Футбол

Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Украинская Премьер-лига
14:11
Филиппо Индзаги – новый тренер «Брешии»
Филиппо Индзаги – новый тренер «Брешии»
Серия А (Италия)
14:05
Президент «Торино» разбил все надежды «Ювентуса» на покупку форварда
Президент «Торино» разбил все надежды «Ювентуса» на покупку форварда
Серия А (Италия)
13:47
Матвиенко: «Зинченко важен для команды на поле и за его пределами»
Матвиенко: «Зинченко важен для команды на поле и за его пределами»
Сборная Украины
13:46
Тенденция продолжается. «Реал» выгонит еще одну легенду клуба
Тенденция продолжается. «Реал» выгонит еще одну легенду клуба
Примерa (Испания)
13:35
«Заря» определилась с местом проведения заграничных сборов
«Заря» определилась с местом проведения заграничных сборов
Украинская Премьер-лига
13:25
«Вулверхэмптон» назначил главным тренером очередного португальца
«Вулверхэмптон» назначил главным тренером очередного португальца
Премьер-Лига (Англия)
13:17
Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию
Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию
Украинская Премьер-лига
13:03
Борис Колесников спустя 20 лет покинул пост вице-президента «Шахтера»
Борис Колесников спустя 20 лет покинул пост вице-президента «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:45
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 4. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 4. Видео трансляция
11:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00