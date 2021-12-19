Суарес – о жеребьевке ЛЧ: «Я подумал: «Бавария»? Опять? Но и МЮ одна из лучших команд, которую нужно побеждать»
«Ср*ный муд*к, все время одно и то же». Суарес жестко обратился к Симеоне после замены
В «Атлетико» конфликт?
19:55
Суарес и Симеоне / Фото: Getty Images
В 18-м туре чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетико» и победила соперника (2:1).
В середине первого тайма главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне решил заменить форварда Луиса Суареса, но уругваец был очень недоволен этим и обратился к тренеру. Слова Суареса приводит Marca.
«Ср*ный муд*к, все время одно и то же».
Отметим, «Атлетико» опустился уже на пятое место в турнирной таблице Примеры.
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