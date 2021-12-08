Сравнялся с Шевченко. Модрич в юбилейном матче ЛЧ впервые вывел «Реал» в качестве капитана

Хорват лишь в этом сезоне примерил повязку

Лука Модрич / фото - Real Madrid CF

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» дома уверенно разобрался с «Интером» (2:0).

Эта игра стала знаковой для полузащитника «сливочных» Луки Модрича с нескольких причин.

Хавбек впервые вывел «сливочных» на матч в качестве капитана команды. Ввиду отсутствия на поле Карима Бензема, Начо и Марсело повязка перешла именно к хорвату.

К тому же, эта игра стала для 36-летнего футболиста сотой в Лиге чемпионов. По этому показателю Модрич сравнялся с Андреем Шевченко, на счету которого также сотня матчей в главном евротурнире.

Благодаря победе над «Интером» мадридцы обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. «Интер» занял вторую строчку, «Шериф» отправился в Лигу Европы, а «Шахтер» вылетел из еврокубков.

Напомним, капитан «Реала» покинет клуб летом и уедет в Бразилию.