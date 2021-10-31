Руководство «Аль-Садда» раздражено переговорами Хави с «Барселоной»
Сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»
Футболисты тренировались без каких-либо ограничений
31 октября 22:02
фото - FC Barcelona
Во вторник, 2 октября киевское «Динамо» примет на своем поле «Барселону».
Каталонцы подходили к игре с большим количеством кадровых потерь, но несколько футболистов основного состава все же успели восстановиться.
Как сообщает Catalunya Radio, сразу четыре футболиста «блаугранас» вернулись в общую группу: форварды Ансу Фати и Усман Дембеле, а также хавбеки Фрэнки Де Йонг и Сержи Роберто.
Все игроки занимались без каких-либо ограничений и будут готовы сыграть с киевлянами в этот вторник.
Игра пройдет на стадионе «НСК Олимпийский» и начнется в 22:00.
Но тем не менее, несколько футболистов «сине-гранатовых» все же пропустят эту встречу. Среди них – вице-капитан команды.
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