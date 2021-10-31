Сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»

Футболисты тренировались без каких-либо ограничений

фото - FC Barcelona

Во вторник, 2 октября киевское «Динамо» примет на своем поле «Барселону».

Каталонцы подходили к игре с большим количеством кадровых потерь, но несколько футболистов основного состава все же успели восстановиться.

Как сообщает Catalunya Radio, сразу четыре футболиста «блаугранас» вернулись в общую группу: форварды Ансу Фати и Усман Дембеле, а также хавбеки Фрэнки Де Йонг и Сержи Роберто.

Все игроки занимались без каких-либо ограничений и будут готовы сыграть с киевлянами в этот вторник.

Игра пройдет на стадионе «НСК Олимпийский» и начнется в 22:00.

Но тем не менее, несколько футболистов «сине-гранатовых» все же пропустят эту встречу. Среди них – вице-капитан команды.