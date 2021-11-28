«Ингулец» – «Шахтер»: второй железобетонный прогноз в истории этой рубрики
Сразу 5 украинцев в основе. Известен состав «Шахтера» на матч с «Ингульцом»
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28 ноября 13:45
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Шахтером».
«Ингулец»: Гальчук, Запорожец, Шарай, Полегенько, Коваленко, Шишка, Павлов, Асмелаш, Ковалев, Лупашко, Стефен
Запасные: Шуст, Салем, Плохотнюк, Козак, Коробенко, Головкин, Смоляков, Поспелов, Якымив
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Корниенко, Судаков, Педриньо, Матвиенко
Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Марлос, Бондаренко, Соломон, Конопля, Сикан, Бондарь.
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