Алан Патрик забил юбилейный мяч за «Шахтер»
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Команда Де Дзерби примет монегасков в Харькове
11:52
Фото: ФК Шахтер
Стала известна заявка «Шахтера» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако». В заявку вошли 26 футболистов, сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо
Нападающие: Траоре, Дентиньо, Сикан, Фернандо
«Шахтер» примет «Монако» сегодня, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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