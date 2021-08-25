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Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»

Команда Де Дзерби примет монегасков в Харькове
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:52
Сразу четыре форварда. Известна заявка «Шахтера» на матч с «Монако»
Фото: ФК Шахтер

Стала известна заявка «Шахтера» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако». В заявку вошли 26 футболистов, сообщает пресс-служба «горняков».

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Траоре, Дентиньо, Сикан, Фернандо

«Шахтер» примет «Монако» сегодня, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Монако

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