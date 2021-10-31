Сразу два авторитетных портала признали Коваленко лучшим полевым игроком «Специи» в матче с «Фиорентиной»

«Фиалки» без шансов разгромили гостей

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле уничтожила «Специю» (3:0).

Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко вышел в стартовом составе, но так и не смог отличиться результативными.

Но авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored не оставили выступление хавбека без внимания и назвали его лучшим полевым игроком своей команды в этой встрече. Игрок получил 6,9 и 6,3 баллов соответственно.

Ну а лучшим футболистом в составе «Специи» назвали голкипера Ивана Проведеля, который отразил 9 ударов из 12.

MVP всей встречи же признали форварда «фиалок» Душана Влаховича, который хет-триком обеспечил своей команде разгромную победу. Серб от обеих порталов получил по «десятке».

Напомним, Коваленко отыграл четыре полных матча подряд.

