В «Динамо» подтвердили коронавирус Кендзеры. Поляк уже не сыграет в этом году
Сразу два игрока «Динамо» на одну позицию – под угрозой дисквалификации
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Фото - ФК Динамо Киев
В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Зарю». Ко встрече киевляне подходят без дисквалифицированных игроков.
В строй после «бана» вернулся полузащитник Николай Шапаренко. Но в случае получения предупреждения следующий матч пропустят два левых вингера Карлос де Пена и Витиньо.
Сложнее ситуация у «Зари». Точно пропустит игру нападающий Шахаб Захеди. Под угрозой дисквалификации сразу три защитника – Виталий Вернидуб, Максим Имереков и Денис Фаворов. Также будут отстранены в случае предупреждения Ловро Цвек, Владислав Кочергин и Егор Назарина.
Матч из-за коронавируса пропустит оборонец «Динамо» Томаш Кендзера. Из-за травм не сыграют Денис Попов, Артем Беседин и Владислав Супряга.
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