Сразу два испанских гранда заинтересовались хавбеком «Наполи»

Испанцы нашли бюджетный вариант усиления полузащиты

Элиф Элмас / фото - Defensa Central

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас попал на радары испанских топ-клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Северомакедонским футболистом всерьез заинтересовались «Реал» и «Барселона».

Нынешний тренер «сливочных» Карло Анчелотти знаком с хавбеком по работе в неаполитанском клубе и считает, что тот мог бы усилить среднюю линию мадридского клуба.

В «Барселоне» также внимательно следят за игроком и готовы перехватить его у своих вечных соперников.

В текущем сезоне Элмас за 16 матчей в составе неаполитанцев забил два гола и оформил два ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 17 миллионов евро.

Напомним, лидер обороны «Наполи» заявил, что готов уйти в один из испанских грандов.