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Сразу два испанских гранда заинтересовались хавбеком «Наполи»
Испанцы нашли бюджетный вариант усиления полузащиты
20:38
Элиф Элмас / фото - Defensa Central
Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас попал на радары испанских топ-клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Северомакедонским футболистом всерьез заинтересовались «Реал» и «Барселона».
Нынешний тренер «сливочных» Карло Анчелотти знаком с хавбеком по работе в неаполитанском клубе и считает, что тот мог бы усилить среднюю линию мадридского клуба.
В «Барселоне» также внимательно следят за игроком и готовы перехватить его у своих вечных соперников.
В текущем сезоне Элмас за 16 матчей в составе неаполитанцев забил два гола и оформил два ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 17 миллионов евро.
Напомним, лидер обороны «Наполи» заявил, что готов уйти в один из испанских грандов.
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