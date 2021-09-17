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Сразу два хавбека «Шахтера» не сыграют с «Мариуполем» из-за травм

Также команде не помогут форвард и защитник
Футбол Украинская Премьер-лига
17 сентября 21:45
Сразу два хавбека «Шахтера» не сыграют с «Мариуполем» из-за травм
фото - ФК Шахтер

Завтра, 18 сентября «Мариуполь» примет на своем поле донецкий «Шахтер» в рамках восьмого тура УПЛ.

«Горняки» отправятся на матч без двух хавбеков – Евгений Коноплягка и Фернандо получили повреждения и пропустят предстоящую встречу.

Также игру пропустит нападающий Дентиньо и защитник Сергей Кривцов, а Додо не поможет своей команде из-за дисквалификации.

Игра пройдет без использования системы видеоповторов VAR. Начало в 17:00.

«Александрия» создаст проблемы «Динамо» и другие прогнозы на матчи 8-го тура УПЛ.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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