Де Дзерби: «Шахтер» пока выглядит не лучшим образом, но мы можем построить сильную команду»
Сразу два хавбека «Шахтера» не сыграют с «Мариуполем» из-за травм
Также команде не помогут форвард и защитник
17 сентября 21:45
фото - ФК Шахтер
Завтра, 18 сентября «Мариуполь» примет на своем поле донецкий «Шахтер» в рамках восьмого тура УПЛ.
«Горняки» отправятся на матч без двух хавбеков – Евгений Коноплягка и Фернандо получили повреждения и пропустят предстоящую встречу.
Также игру пропустит нападающий Дентиньо и защитник Сергей Кривцов, а Додо не поможет своей команде из-за дисквалификации.
Игра пройдет без использования системы видеоповторов VAR. Начало в 17:00.
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