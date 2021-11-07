Сразу два клуба АПЛ уволили своих тренеров

Обе команды находятся на дне турнирной таблицы

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Боссы «Норвича» и «Астон Виллы» расстались со своими главными тренерами, сообщают клубы на своих официальных сайтах.

«Канарейки» распрощались с Даниэлем Фарке, который дважды выводил клуб в высший дивизион. Примечательно, что коуча уволили после первой победы команды в сезоне.

«Вилла» же отправила в отставку Дина Смита. При специалисте «львы» вышли в АПЛ в сезоне-2019/2020. Сейчас же команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице, а «Норвич» – на последней, набрав лишь 5 очков.

Ранее тренерская замена произошла в «Тоттенхэме», где вместо Эшпириту Санту назначили известного специалиста.