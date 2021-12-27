«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»
Сразу два статистических ресурса назвали Зинченко худшим игроком «Сити» в матче с «Лестером»
Украинец лишь недавно вернулся в основу «горожан»
09:36
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
«Манчестер Сити» одержал победу в веселом матче английской Премьер-лиги против «Лестера» (6:3). Но статистические порталы WhoScored и SofaScore поубавили радости у защитника «горожан» Александра Зинченко.
Ресурсы поставили украинцу 6.4 и 6.2 балла соответственно. В обоих случаях это худшие оценки в команде среди выходивших в старте игроков.
Лучшим футболистом матча был признан нападающий Рахим Стерлинг. WhoScored наградил англичанина 9.3 баллами, SofaScore – 8.6.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями после игры.
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