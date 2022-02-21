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Сразу две команды «Динамо» вернулись в Киев. Игрокам дали выходной

Известно, когда «бело-синие» вновь соберутся для подготовки к матчу с «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:00
Сразу две команды «Динамо» вернулись в Киев. Игрокам дали выходной
Фото - ФК Динамо Киев

Третий зимний сбор «Динамо» подошел к концу 21 февраля. Основная и юношеская команда вернулись в Киев.

Около шести часов вечера самолет с киевлянами приземлился в аэропорту Борисполя. Тренерский штаб дал футболистам выходной.

Вновь подопечные Мирчи Луческу соберутся в среду, 23 февраля. Команда будет готовиться к матчу 19-го тура тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца». Встреча состоится в субботу на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

В заключительном матче на сборе «бело-синие» обыграли латвийскую РФШ (2:1).

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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