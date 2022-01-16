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Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки

Сьерра-Леоне и Экваториальная Гвинея дали бой грандам
Футбол В мире
16 января 22:53
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
Фото - FIF

Во втором туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара сыграла вничью со Сьерра-Леоне. Алжир уступил Экваториальной Гвинеи.

Ивуарийцы в своем матче дважды выходили вперед силами Аллера и Пепе. Но соперник оба раза сумел сравнять благодаря однофамильцам КамараМусе и Альхаджи.

После последнего гола на 90+3 голкипер Сангаре получил травму. Замен больше не оставалось, и в ворота пришлось встать Орье.

В другом матче квартета все решил единственный мяч. Его автором стал Обианг в середине второго тайма, удивив фаворита.

Кот-д'Ивуар единолично возглавил группу E с 4 очками. Сьерра-Леоне пропустил на вторую строчку Экваториальную Гвинею. Алжир рискует вылететь из КАН, набрав одно очко перед заключительным матчем против лидера.

Кубок африканских наций, группа E, второй тур

Кот-д'Ивуар – Сьерра-Леоне 2:2

Голы: Аллер, 25, Пепе, 65 – М. Камара, 55, А. Камара, 90+3

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Орье, Байи (Коссуну, 90), Дели, Конан, Сери, Кессиэ (Диэ, 82), Сангаре (Траоре, 73), Заа (Куасси, 82), Аллер (Куаме, 72), Пепе.

Сьерра-Леоне: Нбали, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Дж. Камара, Куи, Бунду (А. Камара, 75), К. Камара (Кайкай, 83), М. Камара, Буйя-Турей (Каллон, 73).

Предупреждения: Какэй, А. Камара

Алжир – Экваториальная Гвинея 0:1

Гол: Обианг, 70

Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Бенсебайни, Фегули (Булая, 64), Бендебка (Браими, 73), Беннасер, Белаили, Марез, Бунеджа (Слимани, 64).

Экв. Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Ганет, Пепин, Бикоро (Миранда, 66), Буйла (Дориан, 66), Сальвадор (Энеме, 90), Сиафа (Нлаво, 46).

Предупреждения: Бунеджа, Бенсебайни, Манди
– Ндонг, Бикоро, Сиафа, Обианг
Сергей Стаднюк
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Теги

Кубок африканских наций сборная Алжира (футбол) Кот д'Ивуар

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